Shang-Chi apparirà nelle serie Disney+? La risposta di Simu Liu!

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è iniziata con WandaVision su Disney+, finora abbiamo visto gli eroi presenti in tutta la Infinity Saga ma i progetti dei Marvel Studios sono enormi ed il primo nuovo personaggio che ci verrà presentato sarà Shang-Chi interpretato da Simu Liu.

Il primo film solista dell'attore nel MCU, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli uscirà a settembre, portando per la prima volta il mondo mistico delle arti marziali nell'universo Marvel.



Mentre si dice che il film si svolga in gran parte nel salto temporale di cinque anni tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, le sue connessioni con l'MCU nel suo insieme sono ancora un mistero.



La star Simu Liu, intervistato da Vanity Fair, ha parlato del suo futuro con i Marvel Studios e ha rivelato che il suo contratto "non stabilisce in cosa o dove potrebbe essere convocato".



“Kevin Feige ha costruito questo meraviglioso ecosistema in cui è quasi indipendente dalla piattaforma: film, serie, streaming, videogiochi. È davvero incredibile".



Questa non è la prima volta che Simu Liu stuzzica i fan sulle possibili apparizioni di Shang-Chi nel MCU, in precedenza aveva rivelato che gli piacerebbe interpretare il ruolo se l'eroe trovasse un modo per entrare nel mondo dei videogiochi.

Nella sua lista c’è una menzione specifica: "serie", il che significa che potrebbe apparire in alcune produzioni targate Disney+ in futuro.



Dopotutto questo accordo prevede che gli eroi protagonisti di queste serie avranno ruoli importanti sia in ambito televisivo che cinematografico. Elizabeth Olsen passerà direttamente da WandaVision a Doctor Strange in the Multiverse of Madness mentre Anthony Mackie porterà Sam Wilson da The Falcon and the Winter Soldier al recentemente annunciato Captain America 4.



È difficile prevedere dove apparirà Liu, non possiamo fare altro che lasciarci sorprendere dalla Marvel.