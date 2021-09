Shang-Chi apparirà in Doctor Strange 2? Simu Liu: 'Mi vedrete alla premiere'

Alla vigilia dell'uscita di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli erano in tanti a chiedersi in che modo il film di Destin Daniel Cretton si sarebbe ricollegato al resto del Marvel Cinematic Universe: la risposta è prontamente arrivata nel corso dell'esordio dell'eroe di Simu Liu, seguita ovviamente da altre domande.

Domande che riguardano, ad esempio, la possibile partecipazione di Shang-Chi a Doctor Strange in the Multiverse of Madness: il nuovo film Marvel sembra infatti aver messo in luce più di un legame tra la storia del nuovo protagonista del franchise e quella dello stregone interpretato da Benedict Cumberbatch, ma ad oggi non è ancora possibile dire con certezza quali saranno i risvolti della cosa.

Mentre i fan s'interrogano sul filo che lega Shang-Chi al prossimo film degli Avengers, dunque, Simu Liu ha parlato proprio del film che vedrà il ritorno di Sam Raimi alla regia di un cinecomic: "Mi vedrete sicuramente alla premiere di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sarò il primo della fila e sarò lì ad esultare e fare il tifo insieme a tutti gli altri" sono state le parole dell'attore.

Non ci resta che aspettare, dunque, per scoprire se Simu Liu sarà lì come semplice invitato o qualcosa in più. In queste ore, intanto, è stata resa disponibile in streaming la colonna sonora di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.