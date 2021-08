Shang-Chi è ambientato prima o dopo Avengers: Endgame? La risposta del regista

Il prossimo film dei Marvel Studios ad arrivare sugli schermi sarà Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli. Ma esattamente quando è ambientata la pellicola con protagonista Simu Liu? Prima o dopo Avengers: Engame?

Con il tempo non si scherza nel MCU, anche se c'è chi ci ha provato, e dopo Avengers: Endgame e Loki è ancor più difficile tenere il passo di dove e quando stia accadendo qualcosa.

Tuttavia, il regista di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, Destin Daniel Cretton, ci prova lo stesso a darci una collocazione temporale per il suo film (sebbene non molto precisa).

Durante un'intervista con Fandango, infatti, Cretton ha affermato che "Shang-Chi è ambientato nel presente nella timeline del MCU".

In ogni altro caso questa indicazione basterebbe e avanzerebbe, ma qui le cose si complicano un pochino. Per questo l'intervistatore va più a fondo, chiedendo se per presente è inteso "post-snap".

La risposta è affermativa: Cretton dichiara che l'ambientazione "è definitivamente post-snap", il che fa sorgere un altro dubbio: per "post-snap" il regista intende quello di Thanos (e quindi il film si collocherebbe tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame), o magari ha generalizzato ma intendeva (anche) il secondo, quello che ha riportato in vita le vittime dello snap, e che è poi è stato rinominato "blip" (e quindi il film sarebbe ambientato dopo Avengers: Endgame)?

Per scoprirlo dovremo probabilmente aspettare l'uscita del film nelle sale, ma per fortuna, non manca molto.