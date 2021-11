Shang-Chi: se avete amato il film Marvel non potete assolutamente perdervi questi film

Mente già si parla di futuro per i personaggi di Shang Chi, fermiamoci un attimo a dare uno sguardo al passato: in questo articolo infatti vi proponiamo una serie di film da recuperare assolutamente se avete amato Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Il cinecomic Marvel infatti adatta, a modo suo, il cinema wuxia di King Hu, leggendario regista cinese che ha mosso la sua arte tra le industrie cinematografiche di Hong Kong e di Taiwan tra gli anni '60 e gli anni '90. In particolare, King Hu è passato alla storia per i film di arti marziali e per aver dato all'action orientale quegli afflati danzanti, quelle movenze quasi musicali e leggere ai limiti dell'anti-gravità che molte pellicole contemporanee hanno ripreso e riadattato, da Tsui Hark ad Ang Lee allo stesso Destin Daniel Cretton.

Impossibile non notare nella scena d'apertura di Shang-Chi, quella del duello nella foresta tra Wenwu e la sua futura moglie, tracce di A Touch of Zen, capolavoro di King Hu divenuto celeberrimo per una sequenza di combattimento molto simile, anch'essa immersa nel verde della foresta. Tra i suoi film più acclamati citiamo Come drink with me e Dragon Inn (quest'ultimo, forse, la sua opera più impressionante: immaginate la durezza di un western diretto però con lo stile di un wuxia) ma anche The Fate of Lee Khan, The Valiant Ones, Raining in the Mountain e The Legend of the Mountain. L'aver apprezzato Shang-Chi è la scusa perfetta per recuperarli: la bellezza dell'operazione dei Marvel Studios, del resto, è anche quella di riuscire ad avvicinare il grande pubblico ai generi sempre diversi e meno popolari dai quali il MCU pesca a piene mani.

