Shang-Chi, ecco almeno 5 film MCU in cui potrebbe tornare l'eroe di Simu Liu

Shang-Chi farà parte del prossimo film sugli Avengers? Questa è la domanda che si pongono i fan dopo la visione del film che introduce il supereroe. Da quel che sappiamo, infatti, Shang-Chi è ufficialmente un nuovo Avenger, ed è probabile che apparirà presto in compagnia della squadra. Ma in quali altre pellicole potremmo vederlo?

Oltre al prossimo film sugli Avengers sono infatti diverse le opere in cui potrebbe tornare, nonostante l'attore non abbia detto nulla oltre a un "presto" in risposta alla domanda inerente a una sua futura apparizione.

Sicuramente con i Dieci Anelli, il supereroe potrebbe essere pericoloso, e andarsi a collocare in serie come Secret Invasion, anche se ormai è improbabile che questo accada. E' molto più probabile invece che lo vedremo affrontare magari le minacce di Armor Wars in una piccola apparizione a sorpresa, e qualcuno ha ipotizzato anche un meno papabile Captain America 4.

In ogni caso per lui sono due i film che potrebbero avere un ruolo chiave: The Marvels e Black Panther: Wakanda Forever. Infatti, mentre nel primo potrebbe essere spiegato quale sia il segnale emesso dai Dieci Anelli, è nel secondo che potrebbe decifrarlo attraverso le incredibili tecnologie di cui dispone il Wakanda.

Dunque diverse le possibilità che si aprono davanti al personaggio interpretato da Simu Liu. Tuttavia per avere risposte più precise bisognerà attendere, ma con una certezza: Shang-Chi ritornerà.