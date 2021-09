Shang-Chi, Aldrich Killian sarebbe potuto tornare nel film? La risposta di Guy Pearce

Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli è finalmente al cinema, e nel film con protagonista Simu Liu abbiamo rivisto anche qualche volto conosciuto, come il finto Mandarino di Ben Kingsley. Ma forse avremmo potuto vedere di nuovo anche un altro personaggio di Iron Man 3, Aldrich Killian? Ecco cosa ha risposto Guy Pearce.

Intervistato recentemente da ComicBookMovie, l'attore di Iron Man 3 ha risposto alla domanda dell'intervistatore che indagava sulla possibilità di un suo ritorno, magari sfumato all'ultimo, nella pellicola diretta da Destin Daniel Cretton.

"No, non sono stato contattato [dai Marvel Studios al riguardo]" ha però subito chiarito Pearce, che tuttavia si direbbe certamente favorevole a nuovo stint nei panni di Aldrich Killian.

"È un universo davvero affascinante. La cosa fantastica è che non è sempre tutto chiaro e stabilito in un dato momento, della serie 'Ok, questo personaggio è morto, quindi finisce qui, non lo vedremo più'. E ovviamente di questi tempi per tanti film ci sono dei prequel, quindi si torna a raccontare delle storie cronologicamente precedenti o ci sono tangenti che le attraversano" ha infatti dichiarato "L'idea che qualcuno come Aldrich Killian possa tornare in qualche modo o forma è totalmente fattibile in quel mondo. Attenderò la chiamata, sapete!"

