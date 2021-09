Shang-Chi, Abominio tornerà anche in She Hulk? Parla il produttore

A quanto pare il ritorno di Tim Roth nei panni di Abominio nell'ultimo film Marvel Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli non sarà un caso isolato, in quanto rivedremo il personaggio in altre avventure del Marvel Cinematic Universe. A parlarne nello specifico è stato il produttore Jonathan Schwartz nel corso di una recente intervista.

Il produttore della pellicola Marvel ha intanto confermato a The Direct che Tim Roth è effettivamente tornato a doppiare il personaggio ricostruito in CGI per il film: "Sì, Roth ha registrato le parti vocali per noi, è sicuramente stato parte integrante del processo. Vedremo ancora Abominio in futuro, quindi di quella storia verrà raccontato di più. Per quel che riguardava Shang-Chi si trattava di stabilire chi fosse il personaggio più cool da inserire in quel ring e aveva perfettamente senso inserire una storia all'interno dell'universo che sarebbe potuta continuare".

Sul futuro di Abominio nel MCU, poi, Schwartz ha proseguito: "Verrà svelato tutto". Il riferimento è piuttosto ovvio: sappiamo già che il personaggio farà il suo ritorno nella serie dedicata a She Hulk e in realtà è qualcosa già nota ancora prima di venire a conoscenza della presenza di Abominio in Shang-Chi. Sembra che i Marvel Studios abbiano ripescato il personaggio non per un semplice vezzo ma con l'intenzione ben precisa di inserirlo nelle storie future del loro universo cinematografico.

L'ultima volta (e la prima) che avevamo visto Abominio (interpretato da Tim Roth) era stato nel film L'incredibile Hulk con Edward Norton nei panni di Bruce Banner (prima che rinunciasse al ruolo e permettesse l'ingresso di Mark Ruffalo nella parte). Il film tuttavia non è presente nel listino di Disney+ poiché i diritti di distribuzione appartengono alla Universal, che ad oggi è ancora l'unica in grado di distribuire un film interamente su Hulk.