Shang-Chi 2, Simu Liu sul ritorno per il sequel Marvel: 'Meno tensione e più serenità'

La recensione di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli mette in luce un prodotto MCU di pura azione, e ora Simu Lui, interprete del protagonista, ha approfittato di un'intervista a Collider per esprimere come si sente nel tornare per il secondo capitolo della saga.

"Recitare in un sequel è entusiasmante" ha dichiarato l'attore. "È come se non ci fosse una tensione emotiva da esibire, o magari da superare; al contrario, il progetto è già lanciato, perciò riscontro soltanto nostalgia ed entusiasmo nel tornare in un mondo narrativo che ha richiesto così tanto impegno in fase di ideazione e creazione. Inoltre, molte cose verranno rivisitate, pur garantendo altrettante novità allo spettatore. Offriremo tutte le iconiche scene di azione che hanno reso celebre il primo film, con la speranza di esplorare nuovi lati del personaggio di Shaun e di tutti gli altri che lo circondano. Se possiamo ancora permetterci Michelle Yeoh, ovviamente. Lei è in cima al mondo, la regina di tutti". Yeoh, infatti, ha partecipato a Everything Everywhere All At Once, film vincitore di sette Premi Oscar. Nel film MCU, interpretava Jiang Li, la compagnia di Wenwu-il Mandarino.

Alla domanda se conoscesse già l'inizio delle riprese, questa è stata la risposta di Liu: "No. Spero di non espormi troppo dicendo che non rimarrò per sempre nel campo di addestramento Marvel. Sono grato con me stesso, mangio cibo sano e mantengo il mio corpo in salute. Mantieni lo sforzo basso, finché non sei costretto ad aumentarlo. Questa è la mia filosofia di vita".

Non vediamo l'ora di assistere al nuovo capitolo "orientaleggiante" del Marvel Cinematic Universe, soprattutto considerando i succosi dettagli: stando a un'indiscrezione, Shang-Chi 2 potrebbe includere "tantissime" varianti di Kang il Conquistatore.