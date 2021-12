Shang-Chi 2, Simu Liu sul ritorno alla regia di Cretton: 'abbiamo bisogno di lui'

La Marvel ha ufficializzato Shang-Chi 2 con Destin Daniel Cretton che tornerà a dirigere Simu Liu nel secondo capitolo. Dopo il successo di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli i due torneranno in azione per la gioia dei fan e anche per il sollievo dell’attore.

"Conferma ciò che già credevo, ovvero che era molto coinvolto emotivamente in questo personaggio e in questo mondo", ha detto Liu a The Hollywood Reporter alla notizia della conferma di Cretton. "Inoltre, sono stato molto sollevato, perché abbiamo bisogno di lui". Il presidente Kevin Feige ha anche confermato che Cretton svilupperà una serie per Disney+ che potrebbe essere direttamente collegata a Shang-Chi.

Come la maggior parte dei registi Marvel, Cretton aveva già visto il potenziale per storie future anche prima che Shang-Chi uscisse nei cinema: "Mentre eravamo sul set, stavamo già lanciando idee su quali altre cose avremmo potuto fare in un altro film", ha detto Cretton.



Feige ha anche accennato al ritorno di Liu in un futuro Avengers 5: "Le prime reazioni ai personaggi e allo stesso Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli mi forniscono una grande speranza riguardo al fatto che le persone vogliano vedere più di questi personaggi", ha detto Feige a ComicBook.



"Certamente abbiamo molte idee su dove portarli. La cosa divertente è che sappiamo che il film funziona quando non è solo il personaggio principale che le persone vogliono rivedere, ma sono i co-protagonisti. E in questo film in particolare è incoraggiante perché pensiamo che siano spettacolari e pensiamo che abbiano un grande potenziale per il futuro" ha concluso Feige.



Cretton scriverà e dirigerà il film senza titolo Shang-Chi 2, vi lasciamo con la nostra recensione di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.