Che fine ha fatto Shang-Chi 2? Simu Liu rassicura i fan Marvel sul sequel

Con il Marvel Cinematic Universe degli ultimi tempi non c'è da stare tranquilli: il franchise sta attraversando un periodo di difficoltà che si protrae ormai da qualche anno, per cui è fisiologica la paura di alcuni fan di non vedere valorizzati i propri personaggi preferiti. Cosa ne sarà, ad esempio, di Shang-Chi?

Del film con Simu Liu si torna sempre a parlare a intervalli di tempo regolari, ma al netto delle voci secondo cui in Shang-Chi 2 potrebbe apparire anche Iron Fist gli Studios non rilasciano aggiornamenti in merito da un bel po': che Marvel abbia effettivamente deciso di accantonare il supereroe interpretato dalla star di Barbie?

Stando al diretto interessato, in realtà, non ci sarebbe nulla da temere: "Vi prometto che si farà" sono state le parole con cui Simu Liu stesso ha risposto, tramite Threads, a chi si mostrava poco convinto del fatto che Marvel fosse effettivamente intenzionata non solo a realizzare il film, ma anche a inserire il personaggio nei prossimi Avengers.

L'attore, comunque, non ha commentato oltre: per saperne di più, insomma, non ci resta che attendere che gli Studios decidano di rilanciare con qualcosa di concreto. Per Shang-Chi, comunque, sembra esserci ancora un futuro nel Marvel Cinematic Universe!

Su GODZILLA E KONG - IL NUOVO IMPERO STEELBOOK 1 (4K Ultra HD Blu è uno dei più venduti di oggi.