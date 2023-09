Shang-Chi 2, Simu Liu dubbioso su Michelle Yeoh: 'Marvel può ancora permettersela?'

Tutti vogliono Michelle Yeoh! L'attrice di Everything Everywhere all at Once non era certo una sconosciuta prima della vittorian dell'Oscar, ma certo il successo clamoroso del film dei Daniels ha causato un'enorme impennata alla sua popolarità, finendo per metterla in dubbio per il sequel di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Questo, almeno, è quanto traspare dalle parole (ironiche, certo, ma forse non troppo) di Simu Liu, che dopo aver sponsorizzato il ritorno di Destin Daniel Cretton alla regia del film Marvel si è lasciato andare a una riflessione sul sequel in generale e sulla possibilità che gli Studios possano ancora permettersi un'attrice come la nostra Michelle.

"Lavorare su un sequel è eccitante, non c'è necessariamente tutta questa pressione di far bene o paura di eccedere. Abbiamo creato un mondo e c'è qualcosa di incredibilmente nostalgico ed eccitante nel tornarci dopo aver passato così tanto tempo a idearlo e a immaginarlo. [...] Questo, ovviamente, se possiamo ancora permetterci Michelle Yeoh. Ormai è in cima, è semplicemente la regina di tutto" sono state le parole dell'attore.

Cosa ne dite? Rivederemo Michelle Yeoh nell'eventuale sequel di Shang-Chi? Pensate che dopo Everything Everywhere all at Once la star di Memorie di una Geisha sia ormai fuori portata? Diteci la vostra nei commenti!