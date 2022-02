Shang-Chi 2: Simu Liu chiede scusa ai fan Marvel per il cambio di look

Dopo il successo planetario di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Simu Liu è rapidamente diventato una celebrità conosciuta in tutto il mondo, tanto che l'attore è dovuto correre ai ripari nelle ultime ore per un significativo cambio del suo look comunicato tempestivamente sui suoi profili social. Chissà cosa bolle in pentola per lui...

L'attore ha infatti postato uno scatto sul suo profilo Instagram dove appare evidente il cambio di look, con i suoi capelli che adesso sono tinti di biondo: "Scusa ma, ti prego non uccidermi". Chissà quale progetto ci sia dietro l'angolo per Simu Liu, con questa novità che arriva solo un giorno dopo aver rivelato di aver scritto un memoriale. Il commento più esilarante è quello di Fala Chen che in Shang-Chi interpreta proprio la madre del protagonista: "Sono delusa figliolo".

Sembra improbabile che il nuovo look sia da attribuire alla figura di Shang-Chi dato che mancano parecchi anni alla produzione di Shang-Chi 2, quindi non ci resta che attendere altre novità dal diretto interessato.

Nel corso di una recente intervista, Simu Liu aveva supportato la conferma di Destin Daniel Cretton alla regia di Shang-Chi 2: "Ciò che mi ha reso davvero felice è stato sapere del ritorno di Destin Daniel Cretton. Non è stata una sorpresa, ma ne sono state davvero felice. È stato una parte importantissima del successo del film. Ci tengo a ricordarlo, mi è stata attribuita una parte assolutamente sproporzionata dei meriti del nostro successo, ma è davvero, davvero tutto merito di Destin. Il fatto che ci sia di nuovo lui vuol dire che saremo in grado di ripeterci, ed è fantastico" sono state le parole di un Simu Liu a dir poco entusiasta.

Ricordiamo che Shang-Chi potrebbe fare capolino anche in uno dei prossimi film Marvel Studios.