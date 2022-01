Shang-Chi 2: Simu Liu anticipa i nuovi poteri e il suo futuro negli Avengers

Nel corso di una recente intervista concessa a Complex, Simu Liu ha parlato del suo lavoro nei panni di Shang-Chi, il primo supereroe di origini asiatiche protagonista di una pellicola Marvel tutta per sé, così come di quello che i fan dovrebbero aspettarsi dal sequel che tuttavia non arriverà tanto presto. Potremmo già vederlo con gli Avengers?

Dopo il successo planetario di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, i Marvel Studios hanno messo in cantiere Shang-Chi 2 e in una nuova intervista Simu Liu ha parlato di quello che i fan dovrebbero aspettarsi in futuro dal personaggio:

"Penso si tratterà di quello che Shaun deciderà di fare con i poteri appena acquisiti. Questi hanno consumato suo padre e hanno consumato Wenwu. Sono curioso di vedere come qualcuno di più giovane e molto più inesperto dominerà gli anelli. Solo l'idea che all'improvviso vieni dotato di qualcosa di così potente ma anche così pericolosa. E poi l'altra grande domanda che ho è come Shaun si collegherà al resto del MCU? Chi vedremo con lui? Quale folle accoppiata? E quali altri easter egg? Sono all'oscuro di tutto proprio come voi, perciò non so nulla, ma sono eccitato all'idea di inserirmi in questo processo".

A tal proposito, il regista Destin Daniel Cretton aveva concesso la prima intervista Shang-Chi 2, fornendo un primo aggiornamento sulla fase di lavorazione del film: "Al momento il mio lavoro è praticamente a zero, ed è il mio punto preferito della produzione: ci sono infinite possibilità davanti a me. In questi giorni abbiamo iniziato a giocare con qualche idea, e molto presto cominceremo a focalizzarci su quelle che ci sembreranno più promettenti. Naturalmente il primo film ha piantato dei semi, semi che per i fan sono diventati domande e domande alle quali noi dovremo rispondere. Sappiamo cosa vogliamo raccontare e quali sentieri vogliamo seguire. Abbiamo diverse idee, staremo a vedere".