Shang-Chi 2, il sequel sarebbe in fase di sviluppo secondo gli ultimi rumors

Secondo quanto riferito, Shang-Chi 2 sarebbe già in fase di sviluppo presso i Marvel Studios il che non dovrebbe sorprenderci dato il successo di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Il secondo film della Fase 4 del MCU ha conquistato il mondo al suo debutto nelle sale e ora il cast si appresta a tornare al lavoro.

Il film ha visto Simu Liu nei panni dell'eroe alla sua prima apparizione live-action e traccia la storia della sua educazione mentre si interseca con il suo presente. Come per qualsiasi progetto Marvel, un sequel era estremamente probabile anche prima che il film uscisse nelle sale.



Il capo della Marvel Kevin Feige ha confermato poco prima dell'uscita del film che lui e il suo team creativo avevano già idee per Shang-Chi 2 e sembra che queste idee stiano finalmente diventando realtà dato che, come riportato da Geeks Worldwide, Shang-Chi 2 sarebbe in fase sviluppo presso i Marvel Studios. Sono stati forniti pochi dettagli, ma pare che la produzione del sequel inizierà nel 2023. Da questo rapporto arriva anche la notizia di un film sui Thunderbolts in fase di sviluppo, insieme a un film su Nova, anch'esso pronto per iniziare la produzione nel 2023. Tuttavia non ci sono state conferme da parte dei Marvel Studios.

Liu tornerà quasi sicuramente nei panni di Shang-Chi, e ci sono buone probabilità che Awkwafina e Meng'er Zhang ritornino rispettivamente come Katy e Xialing. Anche il regista Destin Daniel Cretton potrebbe tornare a dirigere dato che ha espresso interesse per il progetto.