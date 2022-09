Shang-Chi 2: rivelata la data di uscita ufficiale del film Marvel?

Il sequel di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli dello scorso anno sarà diretto nuovamente da Destin Daniel Cretton e vedrà il ritorno del protagonista Simu Liu. Probabilmente, il film arriverà prima di Avengers: Secret Wars nel 2025, ma ad oggi la data di uscita non è stata ancora rivelata.

A fare chiarezza ci ha pensato così uno scooper, che su Reddit ha recentemente rivelato la data di rilascio nei cinema di Shang-Chi 2.

Il post condiviso sul subreddit MarvelStudiosSpoilers afferma che Shang-Chi 2 uscirà il 14 febbraio 2025. Se così fosse, la pellicola entrerebbe a far parte della fase 6 della Marvel. Come rivelato al SDCC di quest'anno dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, tra la fase 5 e la 6 ci sarebbe uno slot per un film nell'inverno 2025, ovvero dopo i Fantastici Quattro del 6 novembre 2024 e prima di Avengers: The Kang Dynasty del 2 maggio 2025. La prossima avventura sul grande schermo di Shang-Chi potrebbe così avere importanti ramificazioni per le prossime grandi epopee dei Vendicatori.

Proprio ieri la Disney ha annunciato un importante cambiamento nel calendario delle uscite dei film Marvel per la Fase 5. Il film senza titolo originariamente previsto per il 16 febbraio 2024 è stato infatti posticipato al 6 settembre 2024 e in molti hanno pensato potesse trattarsi di Deadpool 3 con Ryan Reynolds. La data rivelata sarà vera?

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con la nostra recensione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.