Shang-Chi 2, la Marvel sta già pensando ad un sequel: parlano il regista e Kevin Feige

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli arriva oggi nei cinema italiani, e mentre mancano due giorni al debutto nelle sale degli Stati Uniti, la Marvel ha rivelato di avere già in mente dei piani per il futuro dei protagonisti del nuovo capitolo del franchise.

A confermarlo è stato Kevin Feige in persona in un'intervista con Comicbook.com. "Le prime reazioni ai personaggi e allo stesso film mi danno una grande speranza che la gente vorrà vederli di nuovo", ha spiegato il presidente dei Marvel Studios. "Certamente abbiamo molte idee su dove portarli e dove metterli. E proprio come dici tu, la cosa divertente è che sappiamo che il film funziona quando la gente chiede non solo di rivedere il personaggio principale, ma anche i co-protagonisti o gli attori secondari. E parlando di questo film in particolare, è incoraggiante perché pensiamo che siano spettacolari e che abbiano un grande potenziale in futuro."

Quando gli è stato chiesto se esistono delle scene o altre idee che non sono arrivate nel montaggio finale di Shang-Chi, inoltre, il regista Destin Daniel Cretton ha ammesso di non volerle rivelare perché ha intenzione di riproporle più avanti: "C'era un'ambientazione che non siamo stati in grando di inserire in questo film, ma non dirò qual è perché spero davvero che riusciremo a rifarla in un altro".

Intanto, vi lasciamo alla recensione di Shang-Chi.