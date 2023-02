Shang-Chi 2 includerà 'tantissime' Varianti di Kang il Conquistatore: nuovi rumor

Questa mattina una nuova indiscrezione ha anticipato che Shang Chi 2 sarebbe entrato in produzione in casa Marvel Studios insieme al sequel di Eternals, e adesso come di consueto impazzano i rumor sulla possibile trama del film.

Secondo lo scooper Marvel Film Odyssey, infatti, Shang-Chi 2 includerà tantissime Varianti di Kang il Conquistatore, nuovo supervillain del Marvel Cinematic Universe per la Saga del Multiverso che ha debuttato durante il finale della prima stagione di Loki e che si è fatto recentemente rivedere nel nuovo film Ant Man & The Wasp: Quantumania, ora al cinema con Walt Disney Italia. Non è noto come il maestro di arti marziali interpretato da Simu Liu verrà coinvolto con le trame di Kang, ma vale la pena notare che il prossimo film di Avengers: Kang Dynasty, sarà diretto da Destin Daniel Cretton, che ha diretto proprio il primo capitolo della saga di Shang-Chi e che, secondo le indiscrezioni, sarà riconvocato dai Marvel Studios anche per Shang-Chi 2.

Insomma, messa così le stelle sembrerebbero allinearsi alla perfezione: sarà davvero così? Kang e le sue Varianti si faranno vedere in Shang-Chi 2? Rimanete in attesa di nuovi aggiornamenti, che sicuramente non tarderanno ad arrivare.

Nel frattempo, vi segnaliamo che secondo le ultime indiscrezioni i Marvel Studios avrebbe accelerato anche i lavori su Doctor Strange 3, nuovo sequel che dovrebbe arrivare prima di Avengers: Secret Wars.