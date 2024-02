Shang-Chi 2, che effetto avrà il film di Naruto sul sequel Marvel Studios?

Che effetto avrà l'annuncio del film live-action di Naruto su Shang-Chi 2 dei Marvel Studios? Ora che il regista Destin Daniel Cretton è stato scelto da Lionsgate per l'adattamento hollywoodiano dell'amatissimo anime, cerchiamo di fare il punto della situazione sul futuro di Shang-Chi.

Cretton, il cui lavoro include Short Term 12 e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, dirigerò, scriverà e produrrà il film di Naruto, che sarà prodotto anche da Jeyun Munford, Avi Arad, Ari Arad ed Emmy Yu di Arad Productions. Al momento della scrittura di questo articolo, tuttavia, né Naruto né Shang-Chi 2 hanno una data d'uscita fissata, sebbene il film Marvel potrebbe comunque avere la priorità sulla scrivania di Destin Daniel Cretton.

Come sappiamo, infatti, recentemente il regista, che era stato scelto da Kevin Feige per dirigere Avengers 5 dopo il successo del primo Shang-Chi, ha lasciato la regia del film crossover della Saga del Multiverso per dedicarsi interamente a Shang-Chi 2, alla serie tv Wonder Man e ad altri misteriosi progetti Marvel non ancora annunciati, progetti che lo renderanno uno degli artisti più attivi nel nuovo corso del MCU insieme allo sceneggiatore Michael Waldron (Loki, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Avengers 5 e 6) e al regista Matt Shakman (WandaVision, The Fantastic Four). Sappiamo, almeno in base alle indiscrezioni, che Shang-Chi 2 sarà importante per la Saga del Multiverso, al punto che potrebbe essere uno dei 3 film Marvel senza titolo in uscita nel 2026 a ridosso di Avengers 5 e prima Avengers: Secret Wars del 2027, il che attualmente ci porta a credere che prima di dedicarsi a Naruto, che non ha ancora una data d'uscita, Destin Daniel Cretton si concentrerà sul film Marvel.

Rimaniamo comunque in attesa di prossimi aggiornamenti, restate sintonizzati.