Shang-Chi 2, Destin Daniel Cretton vuole Jackie Chan nel MCU

La scorsa settimana arrivava la notizia che Destin Daniel Cretton sarebbe tornato nel MCU per dirigere il sequel di Shang-Chi, ma ha già in mente chi potrebbe unirsi al nuovo capitolo della saga? Beh, un attore ci sarebbe...

Shang-Chi e la Laggenda dei Dieci Anelli è stato un grande successo di critica, pubblico e botteghino, e il merito va anche allo stellare cast che ne è stato protagonista, dalla leggenda Tony Leung a Awkwafina, da Michelle Yeoh a Ben Kingsley, senza dimenticarci ovviamente di Shang-Chi in persona, Simu Liu.

Quale interprete potrebbe dunque rendere ancora più grande il sequel? La domanda è stata posta al regista Destin Daniel Cretton, che ha risposto con uno dei più grandi nomi del cinema: "Voglio dire, se potessi riuscire a portare Jackie Chan nel cast del film, quella sarebbe la realizzazione del sogno di una vita".

Beh come dargli torto...

"Sì dai, rendiamo pubblico questo desiderio" ha poi reiterato.

Di solito quando in casa Marvel vogliono un attore, questo tende a trovare la sua via verso il MCU, quindi chissà che tra qualche mese non possa capitare di leggere notizie come "Jackie Chan entra a far parte del Marvel Cinematic Universe".

