Shang-Chi 2, confermato il ritorno di uno dei personaggi più amati del primo film

Si fanno sempre più concrete le voci riguardo il sequel di Shang-Chi: sebbene non ci sia stato alcun annuncio ufficiale da parte della Marvel, le indiscrezioni a proposito di un sequel hanno cominciato a circolare subito dopo l’uscita del primo film. Ora, anche una delle interpreti più amate, ha espresso il suo desiderio di tornare a essere Katy.

Dopo aver parlato della possibilità di vedere tornare Michelle Yeoh in Shang-Chi 2, torniamo a occuparci del possibile sequel del film del Marvel Cinematic Universe per riportare l’interesse a tornare nella saga da parte di una delle attrici più apprezzate nel primo film.

L’attrice e cantante Awkwafina ha raccontato a Screen Rant: “Se il sequel dovesse farsi, sarei davvero entusiasta di vedere che succederà a Katy. Penso che Destin sia un regista straordinario, lavorare con lui per il primo Shang-Chi è stato incredibile. Penso davvero che potrebbe avere in serbo qualcosa di grande, quindi sono molto emozionata in tal senso”.

Tempo fa, lo stesso regista del primo film, Destin Daniel Cretton, aveva aperto alla possibilità di vedere un secondo capitolo dell’arco narrativo: “Ci sono molte idee che abbiamo avuto nel primo film e alcune di queste idee sono state seminate, come domande, alla fine. Ci sono cose che potenzialmente vogliamo esplorare in futuro. Tutto cambia così tanto, quindi è difficile dire quante di queste idee arriveranno effettivamente a essere realizzate, ma ce ne sono molte”.

Propsettive interessanti, dunque, per chi abbia amato il primo capitolo della saga, e, in attesa di sapere qualcosa di più rispetto a un sequel, vi lasciamo alle parole di Simu Liu sulla necessità che a dirigere Shang-Chi 2 debba essere ancora Destin Daniel Cretton.