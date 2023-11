Shang-Chi 2 confermato: svelato chi sarà il regista del nuovo film Marvel

In seguito all'uscita di scena da Avengers: The Kang Dynasty, è stato ufficialmente confermato che il regista Destin Daniel Cretton continuerà la sua collaborazione con i Marvel Studios lavorando al tanto atteso sequel di Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli.

Deadline infatti riporta in esclusiva che il regista Destin Daniel Cretton ha deciso di lasciare l'incarico di regista di Avengers: Kang Dynasty dei Marvel Studios per concentrarsi sugli altri suoi progetti in sviluppo alla Marvel, tra cui Shang-Chi 2 e la serie tv Wonder Man: si tratta di un'uscita di scena amichevole, poiché Cretton rimarrà molto attivo nel futuro della saga del Marvel Cinematic Universe, dato che è già in trattative per dirigere film Marvel futuri non ancora annunciati.

In effetti, va tenuto presente che Avengers: Kang Dynasty è ancora molto lontano dalla sua distribuzione nelle sale, dato che arriverà l'1 maggio 2026, mentre il suo sequel Avengers: Secret Wars arriverà il 7 maggio 2027 e concluderà la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe e la Saga del Multiverso. Nel frattempo, Destin Daniel Cretton è attualmente impegnato nella serie Marvel Studios/Disney+ Wonder Man, che ha co-creato con Andrew Guest, che funge da showrunner. Cretton è il produttore esecutivo della serie e ha anche diretto i primi due episodi, con le riprese che riprenderanno dopo la Festa del Ringraziamento. Una volta terminato il lavoro su Wonder Man, il regista si concentrerà sul sequel di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, che però non ha ancora una data d'uscita.

