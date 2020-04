Shang-Chi diventa Green Lantern in questa divertente immagine postata da Simu Liu

Simu Liu sembra essere sempre in vena di scherzi e trova sempre il modo per far sorridere i fan. Un elemento che lo accomuna a Ryan Reynolds, che ha interpretato Green Lantern nel fallimentare film del 2011. Forse per omaggiarlo, ha voluto "spaventare" i futuri spettatori di Shang-Chi vestendo il suo personaggio con il costume di Lanterna Verde.

Nel fotomontaggio vediamo l'attore con gli occhi illuminati di verde, e sul pugno è possibile notare il mitico Anello del potere in funzione. Ecco quale sarà il costume di Shang-Chi, dunque.

"Il momento che stavate aspettando è arrivato. Ho letteralmente i brividi. #IlCostumeSvelato", scrive nella didascalia su Twitter. Successivamente ha poi pubblicato un aggiornamento, dicendo di aver sbagliato costume.

Una trovata divertente per allietare il pubblico in quarantena e per riposarsi tra un faticoso allenamento alla Playstation e l'altro. Speriamo solo che l'attore non abbia aperto un conflitto tra Marvel e DC. In ogni caso Reynolds sarebbe lieto di controbattere indossando il costume del maestro di Kung Fu, e potrebbe venirne fuori una divertente faida sullo stile di quella tra Reynolds e Hugh Jackman.

Intanto il regista ha pubblicato una foto del cast di Shang Chi scattata prima che la produzione venisse sospesa a causa del Coronavirus. Lo stesso regista Destin Cretton è risultato negativo al virus, nonostante fosse entrato in contatto per lavoro con persone positive.