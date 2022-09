Shan-Chi, i fan celebrano il primo compleanno del film con Simu Liu

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli compie un anno. Il film diretto da Destin Daniel Cretton e con protagonista Simu Liu è infatti uscito nelle sale cinematografiche nei primi giorni di settembre e i fan dunque, hanno voluto celebrare questo primo compleanno con una valanga di post sui social.

Inizialmente previsto per febbraio 2021, dopo essere stato rinviato svariate volte per via della pandemia di COVID-19, il film è arrivato nelle sale cinematografiche con quasi sei mesi di ritardo ma nonostante ciò, sembra aver conquistato il pubblico di tutto il mondo, complice forse anche il grande interesse verso la cultura asiatica.

Agli inizi di dicembre tra l'altro, per la gioia dei fan, la Marvel ha annunciato il sequel di Shang-Chi che sarà sempre diretto da Destin Daniel Cretton. Lo scopo del franchise è quello di approfondire sempre più la narrazione di questo personaggio tenuto in panchina per troppo tempo.

Sono in molti a sperare che in Shag-Chi 2 appaia anche Jackie Chan e tra questi vi è lo stesso regista che in più di un'occasione ha chiesto ai piani alti della Casa delle Idee di coinvolgere l'attore di Hong Kong nel Marvel Cinematic Universe. In una recente intervista ha esplicitamente detto: "Voglio dire, se potessi riuscire a portare Jackie Chan nel cast del film, quella sarebbe la realizzazione del sogno di una vita".

Voi che dite, riuscirà a realizzare questo sogno? Intanto, non ci resta che fare i nostri auguri a Shang-Chi.