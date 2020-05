Shame, cosa pensarono di tutto quel sesso i genitori di Michael Fassbender?

Guardare una scena di sesso con i propri genitori è generalmente riconosciuto (fatta salva una minoranza di fortunati) come uno degli atti più imbarazzanti a questo mondo: ma cosa accade se quella scena vedesse voi come attori protagonisti? Bisognerebbe chiederlo, ad esempio, ai genitori di Michael Fassbender e Carey Mulligan.

Non che i due protagonisti di Shame siano gli unici attori ad aver dovuto affrontare la cosa, naturalmente, ma certo è che nel film di Steve McQueen, in cui Fassbender interpreta un uomo totalmente dipendente dal sesso e Mulligan la sua sorella minore che comunque non sta con le mani in mano, di scene spinte ce ne sono un bel po'.

Ebbene, sembra la star di X-Men e 12 Anni Schiavo abbia ben pensato di ridurre del 50% il problema: Michael Fassbender ha infatti guardato per la prima volta il film insieme al padre, e pare che entrambi abbiano convenuto che l'assenza della madre, tutto sommato, fosse stata una cosa buona. Ancora più drastica, invece, la decisione di Carey Mulligan: l'attrice rivelò infatti durante un'ospitata al Graham Norton Show di aver categoricamente proibito a suo padre di guardare il film!

Insomma, davanti ad esperienze del genere quelle di noi comuni mortali non possono che impallidire! Per chi volesse saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Shame.