Shall We Dance, il mistero dei gioielli rubati e ritrovati sulla scena di un delitto!

Shall We Dance è uno dei film a tema danza più famosi e apprezzati degli ultimi decenni. La lavorazione del film, però, fu caratterizzato da un misterioso furto che coinvolse la produzione addirittura in un caso di omicidio sul quale è stato scritto anche un libro.

La questione, all'epoca dei fatti, sembrò complicatissima da gestire. Durante le riprese, infatti, furono rubati dal set dei gioielli che nella pellicola venivano indossati da Susan Sarandon. Il valore totale della refurtiva fu di circa quattromila dollari, una cifra considerevole parlando comunque di gioielli di altissimo pregio. Gli oggetti furono ritrovati mesi dopo sulla scena del crimine di un omicidio a Winnipeg, il 4 luglio del 2003.

Non è la prima volta che si verificano dei furti durante la lavorazione di qualche prodotto. Le ultime rapine si sono verificate proprio sul set di Lupin e The Crown. Nel caso di Shall We Dance, però la questione fu molto più contorta. Secondo la ricostruzione fatta i gioielli erano stati rubati da una auto sul set per poi essere portati in una camera d'albergo nel centro della città. Dell'omicidio è stato scritto addirittura all'intero di un libro di true crime che ebbe particolare successo negli USA proprio a causa dell'implicazione della lavorazione del film all'interno delle dinamiche dell'omicidio.

Per scoprire qualcosa di più sul film vi consigliamo il nostro speciale sui migliori 5 film di Richard Gere che comprende anche Shall We Dance. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!