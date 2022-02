Shaktimaan: Sony Pictures annuncia il film sul supereroe indiano con un trailer!

Con un teaser trailer diffuso in streaming all'improvviso, Sony Pictures - "lo studio che ha distribuito il più grande film di supereroi dello scorso anno" - ha annunciato di essere al lavoro su un adattamento cinematografico del popolare show indiano Shaktimaan, supereroe che venne interpretato da Mukesh Khanna dal 1997 al 2005.

Chiaramente con questa mossa Sony sta provando ad allargare gli orizzonti del cinecomic anche pensando al pubblico al di fuori dei confini statunitensi (o comunque al solo pubblico occidentale), con un film che porterà per la prima volta al cinema un popolarissimo personaggio indiano, specialmente per chi era un ragazzino a cavallo tra gli anni '90 e i primi Duemila. Sony ha stretto una partnership produttiva con Brewing Thoughts Private Limited e con la casa di produzione di Mukesh Khanna, la Bheeshm International.

Ad accompagnare il teaser trailer alcune frasi ad impatto, insieme a un primo sguardo al nuovo costume del protagonista che si è evoluto e adesso segue le linee degli odierni supereroi al cinema. Nel comunicato Sony possiamo poi leggere: "Dopo l'incredibile successo dei nostri supereroi in India e in tutto il mondo, è arrivato il momento del nostro supereroe indiano! Sony Pictures International Productions è pronta a portare Shaktimaan sul grande schermo e a ricreare la magia dell'iconico supereroe che verrà interpretato da una delle grandi superstar indiane".

Si tratta solamente dell'ultima mossa produttiva per Sony Pictures, la quale sta cercando di massimizzare le potenzialità ottenute dal successo di Spider-Man: No Way Home e che presto lancerà al cinema Uncharted sempre con Tom Holland protagonista. Di questi giorni è poi l'indiscrezione che vorrebbe Sony al lavoro sul franchise di Uncharted, cosa che avverrà qualora gli incassi del primo film dovessero soddisfare le attese. Si vocifera anche di un film su Jak & Dexter sempre con il regista di Uncharted.