Shakira accusata di evasione fiscale: rischia 8 anni di carcere e una multa di 23 milioni

La cantante colombiana Shakira sarebbe stata accusata di evasione fiscale per non aver pagato quasi 15 milioni di dollari di tasse in Spagna dal 2012 al 2014.

Secondo i documenti, il pubblico ministero spagnolo potrebbe arrivare a chiedere un massimo di 8 anni di carcere e una multa di 23 milioni di dollari a danno dell'artista. A un mese dall'annuncio della separazione tra Shakira e Piqué, arrivano dunque altri guai per la cantante, che afferma di aver però già pagato circa 17,5 milioni all'ufficio delle imposte spagnolo per adempiere al suo obbligo. Tuttavia questa potrebbe non essere la soluzione al problema, perché un giudice ha stabilito che c'erano abbastanza "prove di criminalità" a carico della star vincitrice di Grammy.

Infatti secondo il pubblico ministero, l'attrice era "normalmente residente in Spagna tra il 2012 e il 2014, e nel Maggio 2012 ha acquistato una casa a Barcellona", città in cui è nato il figlio della cantante e dove effettivamente viveva con suo marito, calciatore proprio presso l'FC Barcelona.

Non è ancora stata fissata una data per il processo, ma in ogni caso la star ha chiarito ai microfoni della BBC di essere "pienamente fiduciosa della sua innocenza" e ha detto di vedere il caso come una "violazione dei suoi diritti".

