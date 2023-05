Shakespare in Love, Shakespeare interpretò davvero Romeo in Romeo e Giulietta?

In Shakespeare in Love le opere del celebre drammaturgo britannico giocano un ruolo importantissimo nel racconto della passione tra il giovane William e la bella Viola de Lesseps: non è un caso che, nel corso del film, ci capiti anche di poter vedere lo stesso Shakespeare intento a rappresentare sul palcoscenico uno dei suoi drammi.

In particolare, il personaggio interpretato da Joseph Fiennes nel film che mandò in crisi Gwyneth Paltrow ci viene presentato intento a dar vita a Romeo durante una rappresentazione teatrale di Romeo e Giulietta: ma Shakespeare si prestò davvero ad interpretare sul palco i personaggi che lui stesso aveva creato?

La questione è in realtà parecchio discussa, dal momento in cui nelle numerose biografie dedicate all'autore non si trovano tracce certe di una sua attività attoriale nei panni dei suoi personaggi: è convinzione piuttosto diffusa, però, che sia stato proprio il nostro William a dar volto per primo ad alcuni protagonisti delle sue opere, tra cui il Fantasma di Amleto, l'Adamo di Come vi Piace e il Lord Berowne di Pene d'Amor Perdute.

Non è impossibile, dunque, che il nostro si sia effettivamente cimentato anche nel ruolo di Romeo... O almeno così piaceva credere al regista John Madden, che evidentemente non aveva alcuna intenzione di rinunciare alla cosa.