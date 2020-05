Shailene Woodley pronta per Star Wars: 'Farei perfino la stormtrooper'

L'attrice Shailene Woodley, protagonista del franchise di Divergent e della serie Big Little Lies per la HBO, in una recente intervista si è proclamata una grande fan della saga di Star Wars e si è detta disposta ad interpretare uno stormtrooper pur di avere l'occasione di farne parte.

Dato il suo curriculum impressionante e i suoi molti talenti, non sarebbe inverosimile vedere l'attrice assumere un ruolo più importante in un prossimo progetto, anche se lei stessa ammette che la sua infatuazione per la serie è così intensa che quasi preferirebbe mantenere una certa distanza da essa, per evitare di scoprire come vengono realizzati i suoi film preferiti.

"Probabilmente sembra folle, ma se l'opportunità di recitare in un film di Star Wars si presentasse, ascolta ... Non direi di no", ha condiviso Woodley con Conan. "Penso perfino che sarebbe davvero bello essere una semplice comparsa. Penso che sarebbe molto bello indossare un'uniforme da stormtrooper e presentarsi sul set per stare tutto il giorno lì per tipo dodici ore, facendo sempre la stessa camminata avanti e indietro, ed essere semplicemente testimone della magia. Perché c'è qualcosa di così magico in film come quelli e essere un attore significa anche che vedi la cosa dall'interno e, sebbene a volte sia fantastico, altre volte la cosa può toglierti un po' di magia ... quindi non so se vorrei togliermi troppa di quella magia che provo quando guardo i film."

Di certo alla Lucasfilm non mancano i progetti, con due nuovi annunci questa settimana, quello per il film scritto e diretto da Taika Waititi e quello per una nuova serie televisiva per Disney+: voi cosa ne pensate? Vedreste bene la Woodley in una galassia lontana lontana? Ditecelo nei commenti.