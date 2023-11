Shailene Woodley compie 32 anni: 'Non ho mai sognato di fare l'attrice'

La carriera di Shailene Woodley ha sicuramente ancora molto da dire: a soli 32 anni la nostra ha potenzialmente decine e decine di progetti davanti a sé, ma un curriculum fatto di esperienze come Divergente e Colpa Delle Stelle può comunque dirsi già decisamente niente male. E se vi dicessimo che tutto ciò è arrivato per puro caso?

L'attrice che oggi compie 32 anni e che sarà a breve protagonista di un biopic su Patricia Highsmith (oltre che del Ferrari di Michael Mann) non ha infatti mai fatto mistero di non aver mai realmente sognato di diventare un'attrice, e di esser finita ad Hollywood grazie a nient'altro che una serie di coincidenze.

"Sono entrata a far parte di quest'industria per puro caso. Non era qualcosa che aspirassi di diventare: un'attrice. Semplicemente è successo. Poi si è evoluto in una passione fuori di testa... Uno sfogo creativo. Ma nient'altro, per me è un hobby... Uno dei modi in cui mi esprimo come artista. Nel momento in cui dovesse diventare un lavoro, una carriera... Allora mi fermerò" sono state le sue parole.

Cosa ne dite? Vi sembra un modo sensato di approcciare a un mestiere del genere? Pensate che vedere la recitazione come un hobby possa essere garanzia di dare sempre il meglio o che questo ragionamento abbia delle falle? Diteci la vostra nei commenti!