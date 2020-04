Shadowed: disponibile online il nuovo corto horror del regista di Shazam!

David F. Sandberg ha diffuso in streaming Shadowed, un nuovo cortometraggio che lo vede tornare al genere che lo lanciò al cinema, ovvero l'horror, in questo progetto a cui si è dedicato dopo la lavorazione del primo Shazam! e prima di mettersi al lavoro sul prossimo sequel della pellicola DC.

Il regista ha appunto assemblato questo nuovo mini-film della durata di circa tre minuti nel suo tempo libero a casa con la moglie, in questo periodo di auto-isolamento per tutti, e ha ispirato i suoi fan a fare altrettanto, aguzzando l'ingegno per trovare nuovi modi per far passare il tempo. Nel corto seguiamo la moglie del regista che si risveglia nel mezzo della notte, notando che oggetti e creature la stanno perseguitando attraverso solamente la loro ombra. Provando che può fisicamente interagire con queste presenze, la sua vita sembra mettersi in pericolo.

Nel corso del commentary party organizzato da ComicBook per la visione collettiva del suo Shazam!, Sandberg ha espresso il desiderio di inserire qualche piccola scena horror nell'universo della DC al cinema, proprio come i suoi film precedenti: "Alcune persone all'interno dello studio sono diffidenti su ciò che potrebbe fare al pubblico, ma altre mi direbbero 'vai, fai l'horror!'. Questo è un film della New Line e loro di solito sono abituati all'horror, quindi non è stato un problema. Mi sono preoccupato più che altro di non spingermi troppo in là. Ma sono stati davvero molto aperti sull'osare un po' di più e l'ho apprezzato molto. Sembra che il film sia più completo quando hai l'opportunità di tentare di fare ciò che vuoi".

Nella stessa diretta, Sandberg ha poi confermato che le riprese di Shazam! 2 sarebbero dovute iniziare entro l'anno: "Però chi lo sa quanto andrà avanti questa situazione? Ora sembra che ogni film verrà rinviato, quindi dovremo capire anche cosa accadrà a Shazam!".