Shadow Force, Omary Sy e Kerry Washington star del film di Joe Carnahan

La star di Lupin e Quasi amici, Omar Sy, sarà co-protagonista con Kerry Washington dell'action thriller Shadow Force. A dirigere il film sarà Joe Carnahan, autore di Bad Boys for Life e regista di The Grey, che si è occupato anche della scrittura della sceneggiatura insieme a Leon Chills. Il film è prodotto da Lionsgate.

Shadow Force racconterà le vicende di una coppia separata che deve fare i conti con una taglia sulla propria testa. I due dovranno mettersi in fuga con il proprio figlio per evitare che il loro ex datore di lavoro li scovi, insieme all'unità segreta che gli ha messo alle calcagna, e li uccida. Tra i produttori anche Sterling K. Brown, inizialmente scelto anche come protagonista. Tra le star più affascinanti di Hollywood, il segreto della bellezza di Kerry Washington è stato svelato dalla stessa attrice in un'intervista di un paio d'anni fa.



Omar Sy è reduce dalla serie Lupin e ora si cimenta nuovamente in un progetto per il grande schermo. Nathan Kahana, presidente di Lionsgate, ha elogiato l'attore francese:"Omar è nel suo momento migliore, insieme alla sua fama globale, è ideale e adatto ad essere il protagonista in questo dramma d'azione con Kerry [Washington], il cui talento come attrice e produttrice è senza pari. Siamo elettrizzati nel lavorare con il team produttivo composto da Sterling K. Brown e Pilar Savone, che hanno sostenuto questa storia di una famiglia in pericolo fin dall'inizio e con Joe che fornirà uno stile unico al film".



Nel 2021 Quasi amici ha festeggiato 10 anni dall'uscita nelle sale; il film ha permesso a Omar Sy di diventare uno degli attori francesi più noti al mondo.