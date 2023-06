Alden Ehrenreich annuncia il suo primo film: 'Ho girato in pellicola per Nolan!'

La partecipazione di Alden Ehrenreich in Ironheart e in un grandissimo numero di altri progetti ci suggerisce che l'attore sta dando il meglio di se stesso, e, come se non bastasse, ora è pronto per il grande salto: scrivere, dirigere e interpretare un cortometraggio personale.

Il cortometraggio si intitola Shadow Brother Sunday e racconta la storia di un fratello sfortunato (Ehrenreich), il quale, in occasione della festa per il popolare fratello minore (Nick Robinson), contempla la possibilità di rubargli il computer e venderlo ai paparazzi.

"È qualcosa che voglio realizzare da parecchio tempo" ha dichiarato. "Ho scritto il film molti anni fa, poi è successo il Covid e ho recitato in altri film: ecco perché abbiamo dovuto aspettare un po'".

Ha inoltre commentato il suo legame con Francis Ford Coppola: "Ricordo che quando girai il mio primo film, che era per Coppola – al contempo produttore esecutivo –, diressi un gruppo di attori argentini come parte del provino. Si chiamava Tetro, la mia prima pellicola in assoluto"; dopodiché, il celebre regista "ha letto la sceneggiatura ed è stato molto incoraggiante fin dall'inizio. Un vero onore. Tutto ciò ha dell'incredibile, e non soltanto perché è il mio mentore, ma anche per la possibilità di andare a Napa intervistarlo riguardo il cinema. È stato il mio primo film 'totalizzante', e, da parte mia, ho sempre voluto vivere un'esperienza del genere. Tutto ciò ha un effetto davvero benefico per gli attori".

Infine Ehrenreich ha lavorato per Oppenheimer, un film "davvero incredibile. Adoro lavorare con grandi cineasti, come in questo caso". Stando alle parole di Christopher Nolan, Oppenheimer tratta la "sopravvivenza del mondo". Non sorprende che l'attore di Stoker, Ave, Cestare! e Solo: A Star Wars Story abbia paura di presentarsi alla premiere, considerando i gusti di Nolan: "Avevo sempre pensato di girare su pellicola, ma, di fronte al budget, non ho potuto fare a meno di pensare: impossibile presentarsi alla premiere se ho girato in digitale. Probabilmente verrei bandito, perché non c'è nessuno più fissato di lui al riguardo!".