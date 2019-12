Sfreccia la Ecto-1 nel primo sguardo ufficiale a Ghostbusters: Afterlife

In attesa del trailer di Ghostbusters: Afterlife che debutterà nei prossimi giorni, Vanity Fair ha pubblicato in esclusiva le prime immagini ufficiali del film che firmerà l'atteso ritorno degli acchiappafantasmi.

Come potete vedere in calce alla notizia, le foto mostrano un primo sguardo alla leggendaria Ecto-1 e ai personaggi di Mckenna Grace, Logan Kim e Paul Rudd, quest'ultimo con in mano una trappola per fantasmi.

Oltre a confermare che il primo trailer del film arriverà questo lunedì, Vanity Fair ha rivelato anche dei nuovi dettagli sui protagonisti del film: Carrie Coon sarà Callie; Mckenna Grace vestirà i panni della sua figlia ossessionata dalla scienza, Phoebe, mentre Finn Wolfhard sarà il fanatico di motori Trevor. La famiglia ha abbondato la sua vecchia vita per trasferirsi in una piccola città dell'Oklahoma dopo aver ereditato una proprietà del padre sconosciuto.

Come svelato nelle scorse settimane da Dan Aykroyd, nel film farà ritorno il cast originale di Ghostbusters formato anche da Bill Murray, Ernie Hudson, Sigurney Weaver e Annie Potts. Diretto da Jason Reitman, figlio del regista dei primi due capitoli, Ghostbusters: Afterlife debutterà nelle sale il 10 luglio 2020. Che ve ne pare di queste prime immagini? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.