Primo sguardo a The King, nuovo film Netflix con Timothée Chalamet e Robert Pattinson

Dopo la vittoria dello scorso anno con Roma di Alfonso Cuarón, Netflix torna a Venezia con The King, dramma storico ispirato a William Shakespeare con protagonisti Timothée Chalamet e Robert Pattinson.

Scritto da David Michôd e Joel Edgerton e diretto da Michôd, il film è un adattamento di Enrico IV - parte 1 ed Enrico IV - parte 2, due capitoli della tetralogia che il bardo britannico dedicò Enrico V d'Inghilterra.

Chalamet interpreta il ruolo del giovane re, che sarà un principe ribelle all'inizio della storia: ma quando dovrà diventare re a causa della morte di suo padre, si ritroverà a dover fare i conti con le tensioni e le turbolenze politiche che circondano il trono.

In The King Pattinson sarà Luigi il Delfino, mentre Ben Mendelshon interpreterà Enrico IV, Sean Harris vestirà i panni di William e Lily-Rose Depp darà il volto alla principessa Catherine, figlia del re francese e promessa sposa di Enrico V. Infine, Edgerton sarà Falstaff, migliore amico del protagonista.

In calce potete vedere la prima foto ufficiale del progetto, che dovrebbe arrivare su Netflix il prossimo autunno; la compagnia di streaming on demand, comunque, non ha ancora comunicato una data di uscita ufficiale.

Per altri approfondimenti, recuperate il programma completo di Venezia 2019.