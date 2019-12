Primo sguardo ai poteri di Sub-Zero nel nuovo film di Mortal Kombat

Approfittando dell'uscita nelle sale di Frozen II - Il Segreto di Arendelle, il produttore Todd Garner ha diffuso in rete una nuova immagine dietro le quinte del film di Mortal Kombat che strizza l'occhio a Sub-Zero.

Con il gioco di parole "Frozen Too", Garner ha pubblicato un primo sguardo a quella che molto probabilmente è una scenografia creata per riprodurre gli effetti dell'iconico personaggio, il quale secondo il suo interprete, Joe Taslim, è stato scritto magnificamente da Greg Russo per il reboot.

Le riprese di Mortal Kombat sono iniziate nei mesi scorsi in vista dell'uscita fissata al 5 marzo 2021, e in un recente leak sono stati avvistati i costumi di quattro nuovi personaggi di Mortal Kombat. Stiamo parlando di Reptile, Reiko, Goro e Kabal, la cui presenza non era ancora stata annunciata dalla produzione.

Lo stesso Greg Russo ha da poco confermato che nei prossimi mesi arriveranno diverse novità sul film, soprattutto per quanto riguarda i volti che appariranno. Oltre a Sub-Zero, lo ricordiamo, troveremo tra i protagonisti anche Scorpion (Hiroyuki Sanada), Raiden (Tadanobu Asano), Shang Tsung (Chin Han) e Sonya Blade (Jessica McNamee). Farà parte del cast anche Lewis Tan in un ruolo non ancora annunciato: che sia il Johnny Cage anticipato da Russo?