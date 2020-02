Uno sguardo al misterioso Taskmaster in una nuova immagine di Black Widow

Una nuova immagine promozionale del prossimo film Marvel Black Widow è stata pubblicata online, e ci permette di dare un'occhiata ad alcuni dettagli dell'armatura di Taskmaster, il misterioso villain che da quando è apparso nel trailer ha provocato una serie di teorie e speculazioni. Si tratta di una delle carte da collezione della linea Topps.

L'immagine, che si può vedere in calce all'articolo, mostra Taskmaster a figura intera, e sembra avere alcune analogie con il look del villain nei fumetti. Tuttavia, è inutile dire che per avere conferme bisognerebbe aspettare la versione live action, e nei trailer e negli spot di Black Widow abbiamo visto solo dei bravi scorci che lo rendono per il momento ancora ingiudicabile.

Sappiamo infatti ancora molto poco su Taskmaster e su come influenzerà la trama del film. Sembra che sarà interpretato da O-T Fagbenle, ma la notizia non è stata ancora ufficialmente confermata. Secondo un'ardita teoria il villain non sarebbe altri che Clint Barton (Jeremy Renner) sotto mentite spoglie, ma anche questa ipotesi sembra poco più che una suggestione.

In Black Widow Scarlett Johansson rivestirà i panni di Natasha Romanoff, che dovrà fare i conti con il suo passato e con la sua vita prima di entrare negli Avengers. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Florence Pugh (Yelena), David Harbour (Alexei / Red Guardian) e Rachel Weisz (Melina). Il film, diretto da Cate Shortland, darà il via alla cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, e sarà nelle sale il prossimo 1° maggio.

Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata al nuovo poster ufficiale di Black Widow.