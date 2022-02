Uno sguardo al nuovo look di Thor in Love and Thunder grazie alla serie Hasbro

Dopo il set LEGO del martello di Thor, Marvel continua a stringere importanti collaborazioni nel mondo dei giocattoli in vista dell'uscita di Thor: Love and Thunder. In questo caso, abbiamo modo di dare un'occhiata al look dei personaggi nel prossimo film, grazie alla serie Hasbro di figure dedicate.

In particolare, abbiamo modo di osservare la nuova armatura di Thor, che eravamo già riusciti a scorgere precedentemente grazie a un poster promozionale del Marvel Cinematic Universe trapelato in rete. Come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, in questa serie sono presenti Thor (Chris Hemsworth), Mighty Thor (Natalie Portman) e Korg, interpretato dal regista Taika Waititi.

Essendo ufficialmente ispirata al look dei personaggi nel film, questa serie ci permette di farci un'idea preliminare dell'estetica di Thor: Love and Thunder, in attesa della pubblicazione del primo trailer. Nello specifico, Thor presenta una nuova armatura blu molto appariscente, mentre Jane Foster si presenta nella veste di Mighty Thor, dopo essere riuscita a impugnare il Mjolnir.

Infatti, dalle interviste finora rilasciate, sappiamo che Jane Foster farà ritorno in Thor: Love and Thunder e che avrà un ruolo centrale nel prossimo film di Taika Waititi, tanto che arriverà ad impugnare il martello, trasformandosi appunto in Mighty Thor. A tal proposito, è stata anche rilasciata un'intervista in cui Natalie Portman parla della sua esperienza col Mjolnir.

Infine, vi invitiamo a scrivere nei commenti la vostra sul nuovo look dei personaggi e vi ricordiamo che l'uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il prossimo 8 luglio.