Uno sguardo inedito all'Uomo Sabbia nei concept originali di Spider-Man: Far From Home

In Spider-Man: Far From Home abbia assistito alla trasposizione di alcuni villain dei fumetti Marvel in chiave elementale, ma nelle prime versioni del film era previsto che fossero dei veri e propri personaggi. A confermarlo ci ha pensato anche il concept artist Jerad S. Marantz, che ha pubblicato delle immagini inedite dell'Uomo Sabbia.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, il villain apparso per la prima volta al cinema nel terzo Spider-Man di Raimi sarebbe potuto essere qualcosa di più di un semplice trucchetto di Quentin Beck.

"Ho adorato fare sketch per questo film" ha scritto l'artista su Instagram. "Ho rimbalzato spesso tra Photoshop e Zbrush. È un gran bel modo di lavorare. Adoro lavorare in 3-D, ma non è il miglior modo per sfornare tante idee in poco tempo. Niente batte il disegno e la pittura in termini di esplorazione."

Messo da parte il film con Mysterio che ha chiuso la Fase 3 del MCU (e risolti i problemi relativi ai diritti con Sony Pictures), Tom Holland è pronto a riprendere i panni dell'arrampicamuri nel terzo capitolo in arrivo nelle sale a luglio 2021. Secondo gli ultimi report, infatti, Spider-Man 3 entrerà in produzione nell'estate 2020.

Per altre notizie sui Marvel Studios, vi ricordiamo che di recente la serie WandaVision è stata anticipata al 2020.