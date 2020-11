Primo sguardo a Gli Eterni, il nuovo film Marvel Studios: ecco l'immagine!

Grazie al noto portale Murphy's Multiverse possiamo mostrarvi un first look a Gli Eterni, l'attesissimo nuovo film del Marvel Cinematic Universe incentrato su supergruppo semi-divino segretamente presente sulla Terra da migliaia di anni.

Come potete vedere in calce all'articolo, tutti i protagonisti del film d'esemble sono ritratti nell'immagine promozionale rubata da Charles Murphy e pubblicata sul proprio sito: la foto include molti membri del cast del film, da sinistra a destra troviamo Lia Mchugh come Sprite, Kumail Nanjiani come Kingo, Brian Tyree Henry come Phastos, Ma Dong-Seok come Gilgamesh, Gemma Chan come Sersi, Richard Madden come Ikaris , Salma Hayek come Ajak, Angelina Jolie come Thena, Barry Keoghan come Druig e Lauren Ridloff come Makkari.

Purtroppo sembra assente Black Knight, o Cavaliere Nero, come sappiamo interpretato da Kit Harrington, che stando a quanto trapelato dovrebbe essere il protagonista principale intorno al quale ruoterà il film. In aggiunta, però, un tweet secondario ci mostra anche in dettaglio Ikaris di Richard Madden.

Gli Eterni era originariamente previsto per un'uscita il 6 novembre, ovvero questa settimana, ma a causa della pandemia in corso è ora previsto per il 5 novembre 2021. Possibile che i Marvel Studios vogliano 'celebrare' la prima data pubblicando quel first look tanto atteso dai fan? Staremo a vedere.

Per altri approfondimenti ecco le dichiarazioni della regista Chloe Zhao, che all'ultima edizione del Festival di Venezia ha vinto il Leone d'oro con Nomadland.