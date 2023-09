uno sguardo al nuovo film di Darren Aronofsky: sarà proiettato da un solo cinema al mondo

Darren Aronofsky ha creato un enorme fanbase con il suo ultimo film The Whale grazie a Brendan Fraser. Il regista ha condiviso sui suoi profili social delle immagini del suo nuovo film, Postcard from the Earth.

Il film, descritto come un misto di sci-fi e documentario, è stato commissionato appositamente per la proiezione al cinema MGsphere. Il cinema ha le dimensioni di “4 campi da football”, e si raccoglie attorno al pubblico, che può raggiungere le 17000 unità.

Il regista ha pubblicato un video sul suo profilo instagram che mostra le immagini in anteprima, e ha scritto: “prima occhiata al più grande schermo del pianeta a 18k e 60fps. Con #postcardfromearth in anteprima il 6 ottobre solo @spherevegas che fa un'esperienza da mezzo petabyte (500000 gb), è stata un'esperienza incredibilmente gratificante. Stiamo finendo il mix e il livello successivo con 160000 altoparlanti. postcard è un viaggio e non vedo l'ora di condividerlo con tutti voi. Il mio iphone non può avvicinarsi a catturare la definizione sullo schermo. A volte ci si dimentica dove ci si trova e si viene trasportati dall'altra parte della nostra casa.”

Aronofsky sembra essere particolarmente entusiasta per il suo nuovo progetto, che lui stesso ha definito “una lettera d’amore a madre terra”. Il regista è reduce dal successo di The Whale, il film che vede protagonista Brendan Fraser, un professore universitario in sovrappeso che tiene corsi universitari a distanza e in totale solitudine. La pellicola ha incassato un totale di 54 milioni di dollari e ricevuto recensioni miste dalla critica (qui potete trovare la nostra recensione di The Whale).