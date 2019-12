Primo sguardo a Benedict Cumberbatch nel dramma spionistico Ironbark

In vista della sua partecipazione al Sundance Film Festival 2020, l'intrigante Ironbark di Dominic Cooke si è mostrato con la prima immagine ufficiale di Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista.

Basato su una storia vera, questo spy drama vede Cumberbatch nei panni di Greville Wynne, un normale venditore che viene trascinato in un'importante operazione di spionaggio durante la Guerra Fredda. In calce alla notizia potete trovare la foto pubblicata in esclusiva da Entertainment Weekly.

"Questa è la storia di un eroe davvero nella media" ha detto l'attore a EW. "Era un semplicemente un affascinante gallese con il dono della parlantina." Un dono che gli ha permesso di svolgere un ruolo decisivo nella risoluzione della crisi dei missili di Cuba.

Cumberbatch ha poi aggiunto: "Passa letteralmente dall'essere un uomo d'affari affascinante pronto alla pensione, con un bel senso dell'umorismo e un carattere gioioso, a produrre segretamente cartucce per Minox sul caso mentre va a Mosca come parte di una delegazione commerciale britannica."

Il film debutterà al Sundance il 24 gennaio 2020. Dopodiché Cumberbatch dovrà prepararsi alle riprese di Doctor Strange 2, che dovrebbero iniziare intorno alla metà del prossimo anno in vista dell'uscita nel 2021. Qui potete trovare i vincitori del Sundance 2019.