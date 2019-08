Primo sguardo a Andrew Lincoln e Naomi Watts sul set di Penguin Bloom

Dopo l'avvistamento in Australia che aveva scatenato la curiosità dei fan di The Walking Dead, ecco arrivare in rete le prima foto ufficiali di Andrew Lincoln e Naomi Watts sul set delle riprese di Penguin Bloom.

Mentre molti speravano che la star della serie AMC stesse già girando il film dedicato a Rick Grimes, è stato chiarito fin da subito che in realtà Lincoln si trova in Australia per i suoi impegni con l'adattamento dell'omonimo romanzo di Cameron Bloom, Bradley Trevor Greive.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, l'attore è stato immortalato insieme alla collega sul set australiano del film: la Watts vestirà i panni della protagonista Sam Bloom, una donna caduta in stato di depressione dopo un tragico incidente quasi fatale, mentre Lincoln interpreterà il marito Cameron, che insieme ai suoi figlio tenterà di rimettere Sam di buonumore grazie all'inaspettato arrivo di un pulcino di gazza ferito.

Nei mesi successivi Lincoln sarà impegnato con le riprese del film di The Walking Dead incentrato sul suo personaggio, che ricordiamo porterà il franchise al cinema per la prima volta distribuito dalla Universal Pictures. Al momento AMC non ha ancora rivelato la data di uscita, ma nel frattempo potete dare un'occhiata al (piccolo) teaser del film su Rick Grimes.