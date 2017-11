Sfuma il progetto di Pinocchio in stop motion voluto da Guillermo del Toro

Sembra essersi definitivamente arenato un progetto affascinante voluto da. Il regista messicano da tempo vorrebbe realizzare un film in stop motion basato su Pinocchio , iconico personaggio letterario creato da Carlo Collodi nel suo libro,. Tuttavia il film è ormai definitivamente sfumato.

Nel corso di un'intervista per IGN durante la presentazione della nuova serie di Trollhunters, Guillermo del Toro ha parlato del progetto su Pinocchio:"Purtroppo non si sta concretizzando. L'idea era quella di ambientare Pinocchio durante il periodo dell'ascesa del fascismo in Italia, con Mussolini. Sarebbe stato un buon momento per fare questo tipo di film ma non lo stiamo realizzando."

Il progetto di del Toro risale a molti anni fa e inizialmente aveva deciso di collaborare con la Jim Henson Company per produrre il film e con Mark Gustafson per dirigerlo e scrivere la sceneggiatura. Il problema principale sembra che sia sempre stato il mancato finanziamento di qualche Studio, visto che servirebbero 35 milioni di dollari circa per realizzarlo.

Guillermo del Toro accantonerà per il momento il film e si prenderà un periodo di pausa di un anno come lui stesso ha annunciato dopo il successo di The Shape of Water, vincitore del Leone d'Oro all'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.