Lo sfogo della moglie di Bruce Willis nel giorno del suo compleanno: 'Soffro ogni giorno'

In occasione dei 68 anni di Bruce Willis, sua moglie Emma Heming Willis ha pubblicato un commuovente post su Instagram nel quale ha sfogato tutto il suo dolore e le sue frustrazioni riguardo le condizioni di salute in peggioramento del marito e, allo stesso tempo, ha ringraziato per il supporto.

Dopo che Demi Moore ha annunciato la diagnosi di demenza frontotemporale di Bruce Willis il mondo del cinema si è stretto intorno all'attore e alla sua famiglia. Fino a questo momento l'unica che si era interfacciata di meno con il pubblico era stata proprio la moglie del divo, Emma Heming Willis, che ha cercato in tutti i modi di mantenere privato il proprio dolore e le proprie preoccupazioni. In occasione del compleanno di Willis ha deciso di usare Instagram come valvola di sfogo.

"Ricevo sempre questo messaggio, o le persone che mi dicono sempre 'Oh, sei così forte, non so come fai.' Non ho scelta. Vorrei averla avuta" ha detto in un video caricato sul proprio profilo parlando del modo in cui sta affrontando la patologia del marito. "Ho momenti di tristezza ogni giorno, dolore ogni giorno, e lo sento davvero oggi nel giorno del suo compleanno" ha continuato. "Penso solo che sia importante che si vedano tutti i lati di questo" ha aggiunto parlando di come sia importante vedere la malattia anche attraverso altri punti di vista.

Ha concluso il video ringraziando tutti per il sostegno e l'amore che negli ultimi mesi ha investito Willis e la sua famiglia. L'ultima volta che la moglie di Bruce Willis era apparsa aveva difeso il marito dai paparazzi pregandogli di dargli spazio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!