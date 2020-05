Lo sfogo di Florence Pugh: 'Nessuno può dirmi come vivere il mio privato'

Nel corso di una lunga intervista concessa alla versione britannica di Elle, l'attrice Florence Pugh ha definito bizzatto l'interesse ossessivo delle persone sulla sua vita privata, in particolare sulla sua relazione con l'attore Zach Braff, da cui è legata ormai da diverso tempo.

La relazione tra i due è spesso stata al centro del chiacchiericcio indistinto della gente sul web a causa della differenza d'età tra i due, 24 anni lei, 45 lui, ma Florence ha adesso colto l'occasione per ribadire la propria opinione e affermare quanto la sua vita privata sia un affare esclusivamente suo e di nessun altro.

"Ho il diritto di uscire e freqeuntare chiunque voglia. Ho sempre trovato questa parte delle cose che la gente di solito fa, molto bizzarra. Sono un'attrice perché mi piace recitare e non mi importa che la gente si interessi delle mie vicende, ma non ha assolutamente il diritto di educarmi sulla mia vita privata. Lo so che fa parte dell'essere sotto i riflettori il fatto che la gente invada i tuoi spazi e la tua privacy, su cui hanno la loro opinione, ma è bizzarro che gente comune senta di avere il permesso di diffondere opinioni così piene d'odio su una parte della mia vita che io non metto a disposizione là fuori. Il mio punto sulla questione è: non è strano che uno sconosciuto possa totalmente ridurre in pezzi la relazione di qualcuno e che gli sia persino permesso?".

L'articolo prosegue poi parlando del grande ingresso dell'attrice nell'Universo Cinematografico Marvel, con il film standalone su Black Widow: "Ero preoccupata perché il mio accento russo sarebbe stato sentito da tutti e non so che effetto farà. Interpreto anche un personaggio che nessuno ha mai visto prima ma di lei ho letto molto... non so se la gente mi odierà. Non appena sono arrivata sul set e Scarlett era lì, le mani hanno cominciato a sudarmi".

Black Widow uscirà nelle sale americane a novembre.