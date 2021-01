Sfida senza regole, il film che Robert De Niro e Al Pacino odiano più di tutti gli altri

Stasera in tv su Cielo a partire dalle 21:30 torna in onda Sfida senza regole, celebre thriller del 2008 diretto da Jon Avnet con protagonisti Robert De Niro e Al Pacino.

Si tratta del terzo film in cui i due leggendari attori hollywoodiani lavorano insieme, dopo Il Padrino - Parte II di Francis Ford Coppola (nel quale però non interagiscono mai) e il capolavoro Heat di Michael Mann (i film sarebbero divenuti quattro nel 2019 grazie a The Irishman di Martin Scorsese).

Stroncato a destra e a manca alla sua uscita, Sfida senza regole è senza dubbio il punto più basso della sporadica collaborazione tra le due star, e gli stessi De Niro e Pacino lo hanno riconosciuto più volte. Entrambi ne hanno parlato male (diciamo 'poco bene') in numerose occasioni, e addirittura hanno espresso la loro indignazione nei confronti dell'apprezzamento dei fan durante la premiere: i due attori sapevano che il film che il pubblico stava per vedere sarebbe stato un fiasco, e non compresero come mai la folla intorno a loro dimostrasse tutto quell'entusiasmo.

A difesa del film potremmo ricordare che il montaggio iniziale si estendeva oltre le due ore, ma successivamente venne tagliato in fretta e in un furia, accorciato a un'ora e quaranta e incentrato più sull'azione che sullo sviluppo dei personaggi. I frammenti di alcune delle scene cancellate possono essere visti nel trailer.

Un'altra simpatica curiosità riguarda Carla Gugino, che in Sfida senza regole interpretata il partner sessuale del personaggio di Robert De Niro: nel 1993, in Voglia di ricominciare, del personaggio di Robert De Niro aveva interpretato la figlia.