Sfida senza regole ha confermato un 'luogo comune' delle collaborazioni De Niro - Pacino

Robert De Niro e Al Pacino sono i due attori che meglio incarnano il cinema del ventesimo secolo. Nel corso della loro carriera i due hanno lavorato insieme solo tre volte di cui, la seconda, non riscosse particolare successo nel pubblico. Il film in questione fu Sfida senza regole.

Nonostante sia De Niro che Pacino abbiano cercato di dimenticare un film che entrambi odiano, la pellicola è stata l'ennesimo passaggio di un piccolo circolo vizioso che coinvolge i due attori fin dalla prima volta che hanno lavorato insieme per Il Padrino Parte 2. Nelle 4 collaborazioni che hanno avuto, si sono sempre ritrovati ad interpretare o il ruolo del poliziotto o quello di criminale/mafioso, in una chiusura definitiva del ciclo che sembra coincidere con The Irishman.

La prima volta che i due attori sono apparsi nello stesso film è stato con il secondo capitolo della saga gangster più famosa della storia del cinema che portò De Niro a conquistare il suo primo Oscar. Entrambi nella pellicola interpretavano due mafiosi, rispettivamente padre e figlio (anche se in un flashback). La loro collaborazione successiva, prima volta che i due comparvero sul grande schermo nella stessa inquadratura, è stata in Heat - La sfida, pellicola che li vedeva vestire i panni di un poliziotto (Pacino) e di un criminale (De Niro). In Sfida senza regole, invece, si ritrovarono fianco a fianco interpretando due difensori della legge. Il cerchio sembra essersi chiuso definitivamente nel 2019, sotto la direzione di Martin Scorsese dove entrambi, proprio come la prima volta, hanno interpretato due personaggi invischiati con gli affari della mafia.

