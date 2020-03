Sfida tra John Wick e Harley Quinn: i fan discutono online sull'eventuale vincitore

John Wick e Harley Quinn si affrontano in un'ipotetica lotta orchestrata da Brandon Davis di Comicbook. Chi vincerebbe tra il sicario di Keanu Reeves e la folle compagna del Joker di Margot Robbie? I fan si sono divertiti a rispondere a tale quesito nelle ultime ore, in questo periodo di quarantena legato all'emergenza globale del Coronavirus.

Come funziona il Quarantine Watch Party? Molto semplice. Alle 21.00 di ogni mercoledì sera, tutti coloro che desiderano partecipare devono premere su 'Gioca' all'interno della copia digitale scaricata di Birds of Prey, disponibile per i download digitali a partire da martedì 24 marzo tramite app come Vudu, Amazon Prime Video, iTunes etc.



Per ulteriori informazioni basta visitare il sito ufficiale della Warner Bros. del film di Cathy Yan. Il gioco include diversi film molto amati dal pubblico ed è diventato un bel passatempo in questo periodo di limitazioni causate dalla diffusione globale del COVID-19.

Nel frattempo la sfida di questa settimana è davvero interessante, perché pone a confronto due personaggi tosti e amati dal pubblico come John Wick e Harley Quinn. Chi pensate vincerebbe tra i due in un ipotetico scontro?

Nel frattempo l'autrice di Birds of Prey ha confessato di non amare il Joker di Jared Leto. Invece Cathy Yan ha ringraziato Patty Jenkins per aver potuto dirigere Birds of Prey, film nel quale Margot Robbie torna a vestire i panni di Harley Quinn dopo Suicide Squad.