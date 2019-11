La sfida di Al Pacino: lavorare a film brutti per renderli almeno mediocri

Uno sguardo alla filmografia recente di Al Pacino rivela opere non certo indimenticabili o di qualità eccelsa, anche se il discorso non vale certo per The Irishman di Martin Scorsese, che dopo l'uscita in alcuni cinema approderà a breve su Netflix. Senza offesa per nessuno, sembra quasi esserci una predilezione per film scadenti.

A giudicare da una recente intervista concessa a GQ insieme al suo grande amico Robert De Niro, in effetti, apprendiamo che è proprio così. Come ha ammesso divertito lo stesso Al Pacino, si tratta di "una sfida".

"Sai cosa?" ha raccontato il leggendario interprete di Serpico e Scarface. "Potrei aver preso una cattiva abitudine ora. Forse sto cominciando a diventare un po' perverso. Sto iniziando a voler fare film che non sono tanto buoni e cercare di migliorarli. E questa è diventata la mia sfida."

Saranno contenti i registi con cui ha lavorato ultimamente. Certo essere pagati bene aiuta, ha osservato De Niro. "A volte ti offrono dei soldi per qualcosa che non è adeguato" conferma Al Pacino. "E tu ci stai, anche se da qualche parte dentro di te sai che sarà un flop. Ma poi, quando arriva il momento, pensi: Oh no, io lo migliorerò. E ci passi molto tempo, e ti dici: Se solo riesco a rendere questo film mediocre... ed è un'idea eccitante. Un'impulso che ora devo mettere via."

